Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε την έκπληξη και κατέβηκε κανονικά για να αγωνιστεί στον αγώνα του διπλού στο ATP Cup!

Μπορεί ο 23χρονος τενίστας να αποσύρθηκε από το μονό της πρεμιέρας, ωστόσο αγωνίζεται κανονικά στο διπλό με παρτενέρ τον Μιχάλη Περβολαράκη.

Η Πολωνία, πάντως, έχει εξασφαλίσει τη νίκη σε βάρος της Ελλάδας, χάρη στο 2-0 του μονού.

Ωστόσο, το σημαντικό είναι πως η εμφανώς λιγότερη πίεση του διπλού, επιτρέπει στον Τσιτσιπά να δηλώσει παρών και να δοκιμάσει το χέρι του, στο οποίο θυμίζουμε εκ νέου πως χειρουργήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, λόγω προβλήματος στον αγκώνα.

Look who's back for the doubles 🙌#ATPCup | @steftsitsipas pic.twitter.com/LJJQkMcxuE

— ATPCup (@ATPCup) January 1, 2022