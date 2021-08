Ο Σιντζίντου Ούτζα από τη Μεγάλη Βρετανία, σπρίντερ στα αγωνίσματα του στίβου, βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένες ουσίες, με αποτέλεσμα η χώρα, όπως και ο ίδιος, να χάσει το ασημένιο μετάλλιο στα 4Χ100 μέτρα.

Η Επιτροπή Ακεραιότητας της Παγκόσμιας ομοσπονδίας, ανακοίνωσε πως ο Βρετανός σπρίντερ παραβίασε τους κανονισμούς περί ντόπινγκ, καθώς χρησιμοποίησε Οσταρίνη, η οποία βοηθά τον χρήστη να ενισχύσει την απόδοση του (χρησιμοποιείται συχνά από body-builders).

Μένει πλέον να φανεί αν ο 27χρονος θα ζητήσει εξέταση β’ δείγματος, το οποίο αν είναι επίσης θετικό, θα υπάρξει επικύρωση της ποινής, που θα φέρει την αφαίρεση του αργυρού μεταλλίου της ομάδας του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Στην κούρσα των 4Χ100μ., οι Βρετανοί έχασαν για ένα χιλιοστό το χρυσό μετάλλιο από τους Ιταλούς (37.50 έναντι 37.51) και αν εν τέλει επιστρέψουν τα μετάλλιά τους, ο Καναδάς θα πάρει το ασημένιο καθώς βγήκε τρίτος, ενώ η Κίνα που έμεινε εκτός βάθρου στην τέταρτη θέση, θα παραλάβει το χάλκινο.

Το θετικό δείγμα του Ούτζα ανιχνεύτηκε στην διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και συγκεκριμένα στις 6 Αυγούστου, μετά τον τελικό της σκυταλοδρομίας.

The AIU has started disciplinary proceedings against 4 athletes asserted to have breached anti-doping rules @Tokyo2020 , following testing by @IntTestAgency.

