«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ». Την ανάρτηση αυτή έκανε σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter, επιβεβαιώνοντας -για μία ακόμα φορά- τον θαυμασμό του για τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Όπως είναι γνωστό, έχει ανοίξει η συζήτηση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Ο 53χρονος Άγγλος ηθοποιός στην ταινία «No Time to Die», υποδύεται για τελευταία φορά τον θρυλικό πράκτορα 007.

Giannis Antetokounmpo has to be the next James Bond.

