Η πρώτη μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» του Μαρτίου «έσκασε» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Ο Ντάνιελ Χάκετ συμφώνησε με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας για την λύση του συμβολαίου του. Ο Ιταλοαμερικανός γκαρντ αναμένεται να υπογράψει πολυέτες συμβόλαιο με την Βίρτους Μπολόνια. Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, οι απολαβές του θα «αγγίζουν» το 1,5 εκατομμύριο έως το καλοκαίρι του 2023.

DONE DEAL: Daniel Hackett is parting ways with CSKA to sign a multi-year deal with Virtus Bologna

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 3, 2022