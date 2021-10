Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (15/10, 21:00) την Ζαλκγίρις στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τους Λιθουανούς να μην υπολογίζουν τους Παούλιους Γιανκούνας και Γιάνις Στρέλνιεκς.

Όπως ανακοίνωσαν οι «πράσινοι», τόσο ο 37χρονος αρχηγός της ομάδας, όσο κι ο 32χρονος Λετονός γκαρντ, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην γάμπα και κατ’ επέκταση δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσουν την ομάδα τους.

Υπενθυμίζεται, πως εκτός βρίσκεται και ο Τζόφρι Λοβέρν, ο οποίος θα χάσει σημαντικό χρονικό διάστημα από τα παρκέ, με την ομάδα του Γιούρε Ζντοβτς, να μην έχει σημειώσει ακόμη νίκη στη διοργάνωση (0-3).

Big losses for tonight's battle. Calf injuries will see @P_Jankunas13 and Janis Strelnieks on the sidelines against @olympiacosbc. pic.twitter.com/ZZUf8sYF2Z

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 15, 2021