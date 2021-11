ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-28, 39-39, 62-78, 90-96

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Μέμφις Γκρίζλις 115-87

Άνετη νίκη πήραν οι «Μάγοι» έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τους τον Χάρελ, ο οποίος άγγιξε το double-double, μετρώντας 18 πόντους και 8 ριμπάουντ.

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ: Κούζμα 13 (3), Γκάφορντ 15, Ντίνγουιντι 12 (2), Μπιλ 17, Κάλντγουελ-Πόουπ 12 (4), Κίσπερτ 2, Αβντίγια 5, Χάρελ 18, Νέτο 15 (1), Χόλιντεϊ 6.

ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ: Τζάκσον 13 (1), Άνταμς 5, Μοράντ 11, Μπέιν 10 (1), Μέλτον 4, Κλαρκ 6, Αλντάμα 2, Άντερσον, Τιλί, Τίλμαν 6, Τζόουνς 7, Κόντσαρ 4, Μέριλ 4 (1), Γουίλιαμς 9 (3), Κάλβερ 6.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-31, 60-47, 91-68, 115-87

Ορλάντο Μάτζικ – Σαν Αντόνιο Σπερς 89-102

Οι Σπερς επιβλήθηκαν των Μάτζικ με πρωτεργάτη τον Μάρεϊ, ο οποίος έφτασε στο double-double σημειώνοντας 20 πόντους και μαζεύοντας 11 ριμπάουντ παράλληλα.

Μιλγουόκι Μπακς – Νιού Γιόρκ Νικς 98-113

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μπουντενχόλζερ): Κόνατον 5 (1), Γιάννης Αντετοκούνμπο 25 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Άλεν 22 (6), Χιλ 6 (2), Πόρτις 6, Χόλιντεϊ 10 (1), Νουόρα 13 (3), Οτζελέγε 2, Χουντ 5 (1), Ρόμπινσον.

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ (Τίμποντο): Μπάρετ 20 (2), Ραντλ 32 (3), Ρόμπινσον 4, Φουρνιέ 7 (1), Γουόκερ 5 (1), Νόελ 6, Ρόουζ 23 (2), Τόπιν 6, Κουίκλι 9 (1), Μπερκς, Σιμς, Γκράιμς, Νοξ 1, ΜακΜπράιντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 38-19, 63-56, 83-88, 98-113

Τορόντο Ράπτορς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 101-102

Στο πιο συγκλονιστικό παιχνίδι της βραδιάς, οι «Καβς» απέδρασαν με το διπλό από το Τορόντο χάρη σε δυο βολές του Γκάρλαντ και ένα άστοχο σουτ του Ανουνόμπι. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Μόμπλεϊ, ο οποίος σημείωσε 18 πόντους, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισε ο Ανουνόμπι με τους 23 πόντους που πέτυχε.

ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ: Ατσούα 5, Ανουνόμπι 23 (3), Μπαρνς 14, ΒανΒλίτ 18 (4), Τρεντ 17 (3), Μπουσέ 1, Μπερτς 4, Φλιν 5 (1), Μπάντον 11, Μίχαλιουκ 3 (1).

ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ: Γουέιντ 8, Άλεν 16 (1), Μόμπλεϊ 18, Σέξτον 9 (1), Γκάρλαντ 21 (2), Στίβενς 2, Οσμάν 17 (5), Ρούμπιο 11 (1), Βίντλερ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-28, 57-48, 80-74, 101-102

