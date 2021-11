ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ: Γκριν 11 (1), ΝτεΡόζαν 28 (1), Βούτσεβιτς 11 (1), ΛαΒιν 24, Μπολ 11 (3), Καρούσο 5 (1), Μπράντλεϊ 4, Τζόουνς 7 (1), Ντοσούνμου 15 (1), Τόμας, Μπράουν 2, Τζόνσον.

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ: Ντουράντ 38 (3), Μπράουν, Γκρίφιν 2, Χάρις 9 (3), Χάρντεν 14 (3), Μπέμπρι 4, Μιλς 5 (1), Όλντριτζ 19 (1), Κάρτερ 2, Μίλσαπ, Τόμας, Σαρπ.

Μέμφις Γκρίζλις – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 125-118 (παρ.).

Με τον Μοράντ να κάνει τη διαφορά με 33 πόντους και να σώζει ουσιαστικά την ομάδα του στο ματς, οι Γκρίζλις πήραν τη νίκη στην παράταση κόντρα στους Τίμπεργουλβς και ανέβηκαν στο 6-4, ενώ η ομάδα από τη Μινεσότα βρίσκεται πλέον στο 3-6.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Καρλ Άντονι Τάουνς ήταν αυτός που έστειλε το ματς στον έξτρα χρόνο με ένα ασύλληπτο σουτ σχεδόν από το κέντρο του γηπέδου. Ο νεαρός σέντερ τελείωσε το ματς με 25 πόντους και 13 ριμπάουντ.

