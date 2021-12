ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ: Μπαρνς 21, Ανουόμπι 7, Μπούτσερ 11 (1), Τρεντ 10 (2), ΒανΒλίτ 27 (6), Γουατανάμπε 12 (2), Ακιούβα 17 (1), Σαμπανιέ 2, Μίχαλιουκ 5 (1), Φλιν 7 (1), Μπογκά.

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΪΤ ΟΥΟΡΙΟΡΣ: Άντερσον 9, Κουμίνγκα 26 (4), Λούνεϊ 12, Λι 14 (2), Κιόζα 3 (1), Πέιτον 13 (1), Ντάουτιν 2, Μπιέλιτσα 10 (1), Μούντι 11 (2).

🔥 27 PTS, 7 REB, 12 AST, 3 STL, 6 3PM 🔥@FredVanVleet does a little bit of everything to propel the @Raptors to the win! pic.twitter.com/JtZypevB82

— NBA (@NBA) December 19, 2021