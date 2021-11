ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-18, 33-51, 57-75, 78-95

The @celtics see six players finish in double-figures as they pick up the big win in Miami!

Jaylen Brown: 17 PTS, 5 REB, 3 3PM

Dennis Schroder: 14 PTS, 5 REB, 6 AST

Aaron Nesmith: 13 PTS, 3 3PM pic.twitter.com/LCIiReYiIF

— NBA (@NBA) November 5, 2021