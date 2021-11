Με το παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς εναντίον των Ντιτρόιτ Πίστονς να κλέβει την παράσταση, η αγωνιστική δράση στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ συνεχίστηκε με πλούσιο θέαμα.

Στο ματς που άνοιξε την αυλαία, οι Κλίπερς δυσκολεύτηκαν, αλλά επικράτησαν των Μάβερικς, ενώ δύσκολη νίκη πανηγύρισαν και οι Σικάγο Μπουλς κόντρα στους Νιού Γιόρκ Νικς. Σανς και Γουόριορς είχαν εύκολο έργο απέναντι σε Νάγκετς και Ράπτορς αντίστοιχα, ενώ οι Λέικερς πήραν το ματς «θρίλερ» κόντρα στους Πίστονς με ανατροπή από το -17 και όχι μόνο…

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Λος Άντζελες Κλίπερς – Ντάλας Μάβερικς 97-91

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες, οι Κλίπερς αντέδρασαν κόντρα στους Μάβερικς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Λούκα Ντόνσιτς και επικράτησαν αν και με δυσκολία με 97-91. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Λος Άντζελες ανέβηκε στο 10-7, ενώ αυτή από το Ντάλας υποχώρησε στο 9-7. Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αμίρ Κόφι, ο οποίος σταμάτησε στους 32 πόντους, στο καλύτερο ματς της καριέρας του μέχρι στιγμής στο ΝΒΑ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-22, 46-47, 71-62, 97-91

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ: Ζούμπατς 16, Τζάκσον 23 (4), Μπλέντσο 2, Τζορτζ 29 (3), Κόφι 32 (1), Γουίνσλοου, Ιμπάκα 6, Χάρτενσταϊν 2, Μαν 7 (1), Κενάρντ 9 (3).

ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ: Φίνεϊ-Σμιθ 7 (1), Χάρνταγουεϊ 8 (1), Πάουελ 9 (1), Πορζίνγκις 25, Μπράνσον 20 (1), Κλέμπερ 5 (1), Μπούλοκ, Μπράουν, Μαριάνοβιτς 6, Κόλεϊ-Στάιν 4, Μπερκ 4, Ντιλικίνα 3 (1).

Paul George: 29 PTS Reggie Jackson: 23 PTS @Yg_Trece and @Reggie_Jackson lead the scoring charge in the @LAClippers victory! pic.twitter.com/koN3cGdu9N

Ντιτρόιτ Πίστονς – Λος Άντζελες Λέικερς 116-121

Σε ένα ματς που τα είχε όλα, οι Λέικερς επέστρεψαν από το -17 και κατάφεραν να επικρατήσουν των Πίστονς, ανεβαίνοντας έτσι στο 9-9, ενώ οι Πίστονς έπεσαν στο 4-12. Κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές ήταν ο Άντονι Ντέιβις, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος άγγιξε το triple-double μετρώντας 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Το παιχνίδι σημαδεύτηκε από τις τις αποβολές των ΛεΜπρόν Τζέιμς και Αϊζάια Στιούαρτ λόγω της αγκωνιάς του «Βασιλιά» στον Στιούαρτ,η οποία έφερε σύρραξη και την αποβολή του δεύτερου.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-30, 68-61, 99-84, 116-121

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ: Γκραντ 36 (5), Μπέι 14 (2), Στιούαρτ 4, Τζόζεφ 5 (1), Κάνινγκχαμ 13 (1), Λάιλς 7 (1), Φ. Τζάκσον 15 (3), Τ. Τζάκσον 5, Ντιαλό 17 (1).

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΪΚΕΡΣ: Ντέιβις 30, Τζέιμς 10 (1), Τζόρνταν 6, Γουέστμπρουκ 26 (1), Μπράντλεϊ, Άντονι 18 (5), Χάουαρντ 13 (2), Ρόντο, Έλινγκτον 4 (1), Μονκ 6, Χόρτον-Τάκερ 8.

The @Lakers complete the comeback as @AntDavis23 drops 30 PTS, 10 REB, 6 AST, 4 STL and 5 BLK, and @russwest44 puts up 26 PTS, 9 REB and 10 AST 👀 pic.twitter.com/7jQHwfHZOM — NBA (@NBA) November 22, 2021

Σικάγο Μπουλς – Νιού Γιόρκ Νικς 109-103

Άλλη μια νίκη για τους Μπουλς που διανύουν εξαιρετική σεζόν, αυτή τη φορά με αντίπαλο τους ανταγωνιστικούς Νικς. Η ομάδα του Σικάγο ανέβηκε στο 12-5 και έπιασε κορυφή στην Ανατολική Περιφέρεια, ενώ οι Νεοϋορκέζοι πλέον μετρούν 9 νίκες και 8 ήττες. Κορυφαίος για τους νικητές στο χθεσινό ματς ήταν για άλλη μια φορά ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ο οποίος τελείωσε το ματε με 31 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εξαιρετική εμφάνιση από την άλλη μεριά και για τον Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος έφτασε και στο double-double με 34 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-20, 51-45, 72-74, 109-103

ΣΙΚΑΓΟ ΜΠΟΥΛΣ: ΝτεΡόζαν 31 (2), Μπράντλεϊ 7, Μπολ 11 (3), Καρούσο 7 (1), ΛαΒίν 21, Τζόνσον, Γκριν 5, Τζόουνς 8 (1), Γουάιτ 14 (3), Ντοσούμνου 5 (1).

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ: Ραντλ 34 (1), Νόελ 6, Γουόκερ 7 (1), Φουρνιέ 3, Μπάρετ 9, Σιμς, Τόπιν 10 (2), Ρόουζ 9 (1), Μπερκς 13 (1), Κουίκλι 12 (1), Γκράιμς.

DeMar does it again!@DeMar_DeRozan records his sixth 30-PT game of the season, putting up 31 in the @chicagobulls win 🙌 pic.twitter.com/cYWrsV60Jc — NBA (@NBA) November 22, 2021

Φοίνιξ Σανς – Ντένβερ Νάγκετς 126-97

Εύκολο έργο είχαν οι Σανς κόντρα στους Νάγκετς επικρατώντας με 126-97 και έχοντας ως κορυφαίο παίκτη τους τον Ντεάντρε Έιτον, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ. Έτσι, η ομάδα του Φοίνιξ ανέβηκε στο 13-3, ενώ αυτή του Ντένβερ έπεσε στο 9-8.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 48-28, 73-60, 100-78, 126-97

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ: Κράουντερ 15 (2), Μπρίτζες 8 (1), Έιτον 21, Πολ 9, Μπούκερ 17 (2), Σμιθ 4, Γουέινραϊτ 2, Τζόνσον 22 (4), Χάτσινσον, ΜακΓκί 10, Πέιτον 2, Πέιν 10 (2), Σάμετ 6.

ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ: Τζεφ Γκριν 19 (1), ΤζαΜάικαλ Γκριν 14 (2), Γκόρντον 16 (1), Μπάρτον 10, Μόρις 10 (2), Κορνελιέ, Μπολ, Καμπάσο 8 (2), Χάοαυρντ 7 (1), Χάιλαντ, Ρίβερς 10 (2), Ντοζίερ 3.

Cam Johnson drops a career-high 22 PTS and @DeandreAyton scores 21 in the @Suns‘ 12th win in a row 🔥 pic.twitter.com/Jnyxm94WCI — NBA (@NBA) November 22, 2021

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Τορόντο Ράπτορς 119-104

Τι και αν ο Στεφ Κάρι βρέθηκε σε μια κακή βραδιά; Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς βρήκαν τις λύσεις κόντρα στους Ράπτορς με πρωταγωνιστές τους Γουίγκινς (32 πόντοι) και Πουλ (33 πόντοι) και επικράτησαν με σχετική άνεση. Αυτή η νίκη ανεβάζει τους «Πολεμιστές» στο 15-2, ενώ οι Καναδοί πλέον έχουν ρεκόρ 8-10.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-24, 61-47, 92-77, 119-104

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΪΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ: Γκριν 4, Γουίγκινς 32 (6), Λούνι 7, Κάρι 12 (1), Πουλ 33 (8), Μπιέλιτσα 1, Κουμίνγκα, Πόρτερ 15 (5), Τοσκάνο-Άντερσον 2, Λι 2, Μούντι, Τσιόζα 11 (2).

ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ: Σιάκαμ 21 (3), Μπαρνς 10 (2), Μπερτς 7, ΒανΒλίτ 17 (3), Τρεντ 11 (3), Μπουσέ 10 (1), Ατσούα 12 (1), Φλιν 2, Μπάντον 7 (1), Μίχαλιουκ 7 (1).

Range brothers 🎯 Jordan Poole (33 PTS, career-high 8 3PM) and @22wiggins (32 PTS, 6 3PM) lead the @warriors to a 4th-straight win! pic.twitter.com/K6X4ftwPbE — NBA (@NBA) November 22, 2021

Επιμέλεια: Πάνος Γαλάνης