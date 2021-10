Σε μία απόφαση που αναμένεται να… ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ, προέβησαν οι Μπρούκλιν Νετς.

Παρά το γεγονός, ότι ο Καϊρί Ίρβινγκ, επιτρέπεται να προπονηθεί στις εγκαταστάσεις των Νετς, οι ιθύνοντες αποφάσισαν να τον θέσουν πλήρως εκτός ομάδας, μέχρι να βρεθεί λύση στο θέμα εμβολιασμού.

Ο Αυστραλός με αμερικανικό διαβατήριο γκαρντ, έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι κατά του εμβολίου, γεγονός που τον εμποδίζει από το να αγωνιστεί, στα 41 εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας, σύμφωνα πάντα με το νόμο που έχει εκλεγεί στη Νέα Υόρκη.

«Αποφασίσαμε ότι ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν θα αγωνιστεί ή θα προπονηθεί με την ομάδα, μέχρι να μπορεί να ενταχθεί πλήρως σε όλα. Ο Καϊρί έχει λάβει μία προσωπική απόφαση, σεβόμαστε το δικαίωμά του στην επιλογή. Η απόφασή του όμως, τον εμποδίζει να είναι ένας πλήρες μέλος της ομάδας μας, και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να συμμετέχει στις δραστηριότητές μας με μερική απασχόληση» ήταν τα λόγια του general manager των Νετς, Σον Μαρκς.

