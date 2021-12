Ο αστέρας των περσινών πρωταθλητών ΝΒΑ, Γιάννης Αντετοκούνμπο χθες (06/12) έγινε 27 ετών και η εταιρία μεταφορών MCTS του έκανε ένα…ξεχωριστό δώρο. Μία γραμμή λεωφορείου.

Όπως ανακοινώθηκε στο twitter της εταιρίας, η οποία έχει αναλάβει εδώ και αρκετά χρόνια τα δρομολόγια των λεωφορείων στην πόλη του Μιλγουόκι, το δρομολόγιο 34 (όπως και ο αριθμός στη φανέλα του «Greak Freak»), θα ονομάζεται πλέον «Giannis Line» προς τιμήν του Έλληνα σταρ.

Όπως έγινε γνωστό, η συγκεκριμένη γραμμή έχει λεωφορείο κάθε 25-30 λεπτά κάθε μέρα.

To celebrate all @Giannis_An34 has done for the @Bucks and our community, we’ve named an honorary route after him – the Giannis Line! Happy birthday, Giannis! 🥳🎉🎁🚌

Learn more here: https://t.co/Hd0Vxy1tEg pic.twitter.com/Ynn6HE4Ixn

— RideMCTS (@RideMCTS) December 6, 2021