Ο Στεφ Κάρι στη χθεσινή νίκη των Γουόριορς κόντρα στους Μπουλς έγραψε ιστορία, καθώς ξεπέρασε τον Ρέι Άλεν και πλέον έχει τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία του ΝΒΑ.

Ο Ρέι Άλεν, ο οποίος είχε αφήσει τη δική του ιστορία στο «μαγικό κόσμο» είδε τον Στεφ Κάρι χθες να τον προσπερνάει στη λίστη με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα τόσο σε regular season, όσο και σε Playoffs. Ο Άλεν είχε μείνει στα 3.358 τρίποντα και ο ηγέτης των Πολεμιστών τον ξεπέρασε χθες με μια εκπληκτική εμφάνιση.

Ο άλλοτε πρωταθλητής του ΝΒΑ με τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς και των Μαϊάμι Χιτ χρειάστηκε 1.471 ματς, ενώ ο Κάρι χρειάστηκε μόλις 886 παιχνίδια για να φτάσει σε αυτό το επίτευγμα.

Ο Κάρι και οι Γουόριορς φέτος φαίνονται ασταμάτητοι. Με ρεκόρ 11-1 δεσπόζουν στην κορυφή της Δυτικής Περιφέρειας, ενώ την ίδια στιγμή ο 33χρονος γκαρντ έχει θέσει τις βάσεις για το βραβείο του MVP.

Mάλιστα ο Κάρι έφτασε τα 36 ματς στην καριέρα του με τουλάχιστον 9 τρίποντα, ενώ ακολουθούν στη σχετική λίστα ο Λίλαρντ και ο Χάρντεν που έχουν από 9 αγώνες.

With this three, Steph Curry passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs) 💦 pic.twitter.com/SXMLCKcmfL

— ESPN (@espn) November 13, 2021