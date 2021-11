Οι απουσίες στάθηκαν εμπόδιο στους πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς ηττήθηκαν τα ξημερώματα από τους Νιού Γιόρκ Νικς με 113-98.

Απόντες για τους πρωταθλητές ήταν οι Κρις Μίντλετον, Μπρουκ Λόπεζ και Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο, ενώ από την άλλη μεριά, οι Νικς, που ανέβηκαν στο 6-3, ήταν πλήρεις.

Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, οι Μπακς προηγήθηκαν μέχρι και με 21 πόντους διαφορά, ωστόσο έμειναν από δυνάμεις στο δεύτερο μέρος.

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση του «Greak Freak», ο οποίος τελείωσε το ματς με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής, τα «Ελάφια» δεν κατάφεραν στο δεύτερο ημίχρονο να μείνουν κοντά στο σκορ και έτσι γνώρισαν νέα ήττα και πλέον έχουν ρεκόρ 4-5.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 4 πόντους με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 18 λεπτά αγώνα, ενώ ο Γιώργος Καλαϊτζάκης δεν αγωνίστηκε.

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο Γκρέισον Άλεν, ο οποίος σκόραρε 22 πόντους, ευστοχώντας 6 φορές πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Για τους νικητές κορυφαίος χθες ήταν ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος έφτασε και στο double-double μετρώντας 32 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ εξαιρετική ήταν και η παρουσία του Ντέρικ Ρόουζ, ο οποίος σημείωσε 23 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 38-19, 63-56, 83-88, 98-113

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μπουντενχόλζερ): Κόνατον 5 (1), Γιάννης Αντετοκούνμπο 25 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Άλεν 22 (6), Χιλ 6 (2), Πόρτις 6, Χόλιντεϊ 10 (1), Νουόρα 13 (3), Οτζελέγε 2, Χουντ 5 (1), Ρόμπινσον.

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ (Τίμποντο): Μπάρετ 20 (2), Ραντλ 32 (3), Ρόμπινσον 4, Φουρνιέ 7 (1), Γουόκερ 5 (1), Νόελ 6, Ρόουζ 23 (2), Τόπιν 6, Κουίκλι 9 (1), Μπερκς, Σιμς, Γκράιμς, Νοξ 1, ΜακΜπράιντ.

Οι καλύτερες στιγμές του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ήττα των Μπακς κόντρα στους Νικς:

