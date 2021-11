Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ, Μιλγουόκι Μπακς αν και είχαν για άλλο ένα βράδυ σε εξαιρετική κατάσταση τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ηττήθηκαν, αυτή τη φορά από τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 101-94 και γνώρισαν την πέμπτη τους ήττα στα τελευταία έξι ματς, πέφτοντας στο 4-6, ενώ από την άλλη μεριά, οι «Μάγοι», ανέβηκαν στο 7-3.

Μια ημέρα πριν από την επίσκεψή στον Λευκό Οίκο, τα «Ελάφια» δεν κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη σε άλλο ένα ματς που αγωνιζόντουσαν χωρίς τους Κρις Μίντλετον και Μπρουκ Λόπεζ.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο «Greak Freak» έφτασε σε ένα τεράστιο επίτευγμα, καθώς έγινε δεύτερος καλύτερος πασέρ στην ιστορία των Μπακς, ξεπερνώντας τον θρυλικό Σίντνι Μονκρίφ, ενώ πλέον κυνηγάει τον Πολ Πρέσι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ο MVP των περσινών τελικών έλαμψε για άλλο ένα ματς, καθώς είχε 29 πόντους με 12/22 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 5/12 βολές, ενώ παράλληλα πρόσθεσε 18 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, αλλά και 1 μπλοκ στον καμβά του σε 39 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Στο πλευρό του Έλληνα σταρ βρέθηκε ο Γκρέισον Άλλεν με τους 19 πόντους που σημείωσε, ενώ πολύτιμη ήταν η βοήθεια που προέφερε ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος έφτασε στο double-double με 13 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπράντλεϊ Μπιλ ήταν καταπληκτικός για άλλη μια βραδιά, σταματώντας στους 30 πόντους και τις 8 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος έφτασε στο double-double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-24, 49-52, 82-71, 101-94

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ (Άνσελντ): Κάλντγουελ-Πόουπ 5 (1), Κούζμα 15 (3), Γκάφορντ 11, Μπιλ 30 (2), Ντίνγουιντι 6 (2), Χάρελ 15, Άβντιγια 3 (1), Νέτο 4, Κίσπερτ 5 (1), Χόλιντεϊ 7 (1).

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μπουντενχόλζερ): Άλεν 19 (3), Γιάννης Αντετοκούνμπο 29, Πόρτις 13 (1), Χόλιντεϊ 14 (2), Χιλ 6, Κόνατον 7 (2), Οτζελέγε 3 (1), Θανάσης Αντετοκούνμπο, Ρόμπινσον, Νουόρα 3 (1).

Working on both sides of the ball.

29 PTS | 18 REB | 5 AST | 3 STL pic.twitter.com/M98Sn7anBY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2021