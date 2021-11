Σε ένα ματς για γερά νεύρα, οι Λος Άντζελες Λέικερς επικράτησαν των Ντιτρόιτ Πίστονς με 121-116, ωστόσο το παιχνίδι επισκιάστηκε από το θερμό επισόδειο που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Αϊζάια Στιούαρτ.

Ο αγώνας διεκόπη για περίπου 3 λεπτά όταν ο «Βασιλιάς» χτύπησε ακούσια όπως ο ίδιος δήλωσε τον σέντερ της ομάδας του Ντιτρόιτ, τον Αϊζάια Στιούαρτ.

Μπορεί ο Λεμπρόν να ζήτησε συγγνώμη αμέσως στον νεαρό σέντερ των Πίστονς, ωστόσο εκείνος έχασε την ψυχραιμία του και κινήθηκε εναντίον του με άκρως επιθετική τάση.

Χρειάστηκε τότε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να λυθεί η σύρραξη, ωστόσο και οι δύο αποβλήθηκαν από το παιχνίδι. Ο Στιούαρτ βέβαια αποχώρησε από το παρκέ του γηπέδου με ένα πρόσωπο γεμάτο αίματα.

Δείτε το εν λόγω βίντεο της σύρραξης:

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI

— SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021