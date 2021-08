Ο Μάριο Χεζόνια έφτασε στο Καζάν, προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία του με την Ούνικς και ο ρωσικός σύλλογος δεν παρέλειψε να…ενημερώσει τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Χεζόνια, που ανακοινώθηκε πριν από λίγο καιρό από την Ούνικς Καζάν, έφτασε στη Ρωσία και τον υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο η μασκότ της ομάδας.

Η ρωσική ομάδα έστειλε το δικό της μήνυμα στον Παναθηναϊκό, γράφοντας:

«Ο Μάριο Χεζόνια έφτασε στο Καζάν. Ο Κροάτης φόργουορντ είναι μία από τις κορυφαίες μεταγραφές της σεζόν. Παναθηναϊκέ μην ανησυχείς! Είναι σε καλά χέρια»

⚡️@mariohezonja прибыл в Казань!

Хорватский форвард стал одним из самых громких подписаний этого сезона.

⠀

🤝 @paobcgr , don’t worry! He is in good hands. pic.twitter.com/ZH7YtYIVFQ

— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) August 23, 2021