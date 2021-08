Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποκάλυψε πως θα παραμείνει εκτός πάγκων για κάποιο χρονικό διάστημα για να ξεκουραστεί, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του με την Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως και μετά την πολύχρονη θητεία του στην Μπαρτσελόνα το 2012 και το ταξίδι του για ένα χρόνο στη Νέα Υόρκη, πριν υπογράψει με τη Μπάγερν, έτσι και τώρα ο 50χρονος τεχνικός, μετά από επτά χρόνια στους «Πολίτες», θα πάρει τον χρόνο του πριν αναλάβει την επόμενη του ομάδα.

Το συμβόλαιο του Καταλανού προπονητή με την αγγλική ομάδα ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2023 (το οποίο υπέγραψε τον περασμένο Νοέμβριο) και έπειτα η επιθυμία του, αφού ξεκουραστεί, είναι να αναλάβει μία εθνική ομάδα, ακόμη και από τη Λατινική Αμερική.

«Θα χρειαστεί να κάνω ένα διάλειμμα μετά από 7 χρόνια στην Σίτι. Πρέπει να σταματήσω και να δω, να μάθω από άλλους προπονητές. Και μετά ίσως να συνεχίσω. Θα ήθελα να προπονήσω μια ομάδα για ένα Euro, ένα Copa America ή ένα Mundial. Μια εθνική ομάδα είναι το επόμενο βήμα. Αν υπάρξει μια πιθανότητα, μια εθνική ομάδα θα είναι η επόμενη πρόκληση», τόνισες τεχνικός προανήγγειλε την αποχώρησή του από την Μάντσεστερ Σίτι όταν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα. Ο Γκουαρδιόλα τον περασμένο Νοέμβριο υπέγραψε νέα συμφωνία με τους «Πολίτες» η οποία θα τον κρατήσει στην Αγγλία μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Pep Guardiola confirms his departure from Man City in 2023 👀⏱ pic.twitter.com/Z2Tb3nRejE

— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 25, 2021