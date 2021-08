Ο Άγγλος επιθετικός δεν βρέθηκε στην αποστολή της υπόλοιπης ομάδας για τον αγώνα της Τότεναμ κόντρα στην Πάσος Φερέιρα.

Ο Χάρι Κέιν έχει δηλωθεί στη λίστα του Europa Conference League, ωστόσο σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα για την πρώτη αναμέτρηση με την πορτογαλική ομάδα.

Ο ίδιος φέρεται πως είναι εκνευρισμένος με τον πρόεδρο της Τότεναμ, Ντάνιελ Λέβι, που δεν του… ανάβει το πράσινο φως για την μεταγραφή του στη Σίτι.

Πάντως, τα βρετανικά ΜΜΕ ναι μεν αναφέρουν πρόταση 130 εκατ. ευρώ της Σίτι, ωστόσο επισημαίνουν πως η απουσία του από την αποστολή της ομάδας αφορά τη φυσική του κατάσταση και όχι τα μεταγραφικά δεδομένα.

✈️ No sign of Harry Kane with the Tottenham squad heading to Portugal for their Europa Conference League game against FC Pacos de Ferreira.

📸 Only eight players were shown in the video Tottenham posted, so this doesn't mean he hasn't travelled. pic.twitter.com/Se0uwWmn4x

— Football Daily (@footballdaily) August 18, 2021