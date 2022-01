Ο αγγλικός σύλλογος επεσήμανε πως δεν πρόκειται να δεχθεί κανένα περιστατικό βίας.

Ύστερα από τις κατηγορίες της Χάριετ Ρόμπσον, συντρόφου του επιθετικού της ομάδας του Μάντσεστερ, για ξυλοδαρμό και σεξουαλική κακοποίηση.

Οι ιθύνοντες των «κόκκινων διαβόλων» ενημερώθηκαν και πήραν αμέσως θέση, ωστόσο δίχως να αναφερθούν εκτενώς επί του θέματος.

Η επίσημη τοποθέτηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία επισημαίνεται πως: «είμαστε ενήμεροι για τις εικόνες και τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα κάνουμε κανένα περαιτέρω σχόλιο έως ότου αποδειχθούν τα γεγονότα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δε συγχωρεί καμία μορφή βίας».

#MUFC statement re allegations about Mason Greenwood from Harriet Robson: “We are aware of images and allegations circulating on social media. We will not make any further comment until the facts have been established. Manchester United does not condone violence of any kind.”

— James Ducker (@TelegraphDucker) January 30, 2022