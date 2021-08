Αμετακίνητος από τη Λίβερπουλ ο Άντι Ρόμπερτσον, καθώς ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2026!

Ο Σκωτσέζος μπακ μεταγράφηκε στην Λίβερπουλ το 2017 και έκτοτε αποτελεί το βασικό αριστερό μπακ της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ.

Μπορεί το προηγούμενο συμβόλαιο του 27χρονου μπακ να μην έληγε σύντομα, ωστόσο οι «κόκκινοι» φρόντισαν να τον εξασφαλίσουν για πολλά χρόνια ακόμη στο Άνφιλντ!

𝑶𝒉, 𝑨𝒏𝒅𝒚, 𝑨𝒏𝒅𝒚… 🎶❤️

Great news, @andrewrobertso5 has signed a new long-term deal with the Reds 🤩 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2021