Μια ανάσα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι Άγγλοι απέστειλαν επίσημη πρόταση στην Γιουβέντους, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο και πλέον η επιστροφή του Κριστιάνο στο «Όλντ Τράφορντ» είναι πιο κοντά από ποτέ.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος ο Πογκμπά δεν περιλαμβάνεται στο deal, ενώ σύμφωνα με τη «Mirror», η Γιουνάιτεντ έχει ήδη προγραμματίσει ιατρικές εξετάσεις στη Λισαβόνα για τον 36χρονο σούπερ σταρ.

Παράλληλα ο Ρομάνο αναφέρει πως η Σίτι είναι και επισήμως εκτός διεκδίκησης.

Cristiano Ronaldo and Manchester United reunion, more than close. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo

Current situation:

– Official bid made to Juventus.

– Official contract [2023] sent to Jorge Mendes.

– Paperworks to be prepared soon.

– Manchester City are out of the race.

Work in progress. pic.twitter.com/iV1D6edJpa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021