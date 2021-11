Ο Έντι Χάου αποτελεί τον νέο τεχνικό της Νιουκάστλ. Η ομάδα της βόρειας Αγγλίας ανακοίνωσε την πρόσληψη του 43χρονου προπονητή στη θέση του Στιβ Μπρους.

Μετά από οκτώ σεζόν στην Μπόρνμουθ και έναν χρόνο εκτός πάγκων, ο Έντι Χάου επιστρέφει με αποστολή να απομακρύνει τους «ανθρακωρύχους» από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Χάου υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Νιουκάστλ έως το 2024. «Αυτή είναι μια υπέροχη ευκαιρία, αλλά μας περιμένει σκληρή δουλειά και είμαι πρόθυμος να πάω άμεσα στο προπονητικό κέντρο και να ξεκινήσω να εργάζομαι με τους παίκτες μου,» τόνισε ο Χάου στις πρώτες δηλώσεις του ως προπονητής της Νιουκάστλ.

🤝 𝗛𝗢𝗪𝗘-𝗔𝗬 𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗔𝗗𝗦 🤝

We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.

Welcome to Newcastle United, Eddie! ⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) November 8, 2021