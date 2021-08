Σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, ο Γουίλιαν, χάρισε ένα τεράστιο οικονομικό πόσο στους «κανονιέρηδες», προκειμένου ο ίδιος να επιστρέψει στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, την Κορίνθιανς.

Στην ομάδα του νησιού, η αμοιβή του έφτανε τα 280.000 ευρώ την εβδομάδα, αλλά αποφάσισε να αφήσει αυτόν τον εντυπωσιακό μισθό, για να επιστρέψει στην πατρίδα του, μετά το 2007.

Ο 33χρονος εξτρέμ έτσι, θα βρεθεί στην ομάδα της καρδιάς του για τα επόμενα δύο χρόνια, μειώνοντας το μισθό του κατά 70 τοις εκατό.

Στην Άρσεναλ βέβαια, δεν μπόρεσε να προσφέρει τα ανάλογα ή τα αναμενόμενα σχετικά με τα χρόνια του στην Τσέλσι.

Κατέγραψε 37 συμμετοχές, σκοράροντας μόλις μία φορά, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.

Η στάση της Άρσεναλ για την αποχώρηση του Γουίλιαν από τον σύλλογο ήταν η εξής: «Μετά από θετικές και εποικοδομητικές πρόσφατες συζητήσεις με αυτόν και την ομάδα του, ο Γουίλιαν θα φύγει για μια νέα ευκαιρία με την Κορίνθιανς στη Βραζιλία, όπου ξεκίνησε την καριέρα του. Όλοι στην Άρσεναλ ευχόμαστε τα καλύτερα για αυτόν και την οικογένεια του στο μέλλον.»

Best of luck at @Corinthians, @willianborges88 👊

— Arsenal (@Arsenal) August 30, 2021