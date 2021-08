Η μεγάλη επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοένα και πλησιάζει.

Όπως έγινε γνωστό, η Μάντσεστερ Σίτι απέσυρε το ενδιαφέρον της για τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και πλέον ο δρόμος για την επιστροφή του Ρονάλντο στους «κόκκινους διαβόλους» είναι ορθάνοιχτος!

Manchester City have decided to LEAVE negotiations for Cristiano Ronaldo. He’s NOT joining Manchester City – club position has been so clear in the last minutes. 🚫🔵 #MCFC #Ronaldo

Important to clarify: personal terms have never been agreed, same for fee for Juventus. ❌ pic.twitter.com/lEE5A6XSKY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021