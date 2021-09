Φανέλα βασικού με το… καλημέρα παίρνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πορτογάλος αστέρας θα ξεκινήσει βασικός στο ντεμπούτο του με τους «κόκκινους διαβόλους» στο ματς κόντρα στη Νιούκαστλ στο «Όλντ Τράφορντ».

🚨 𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 📋

The news we've all been waiting for… 🤩#MUFC | #MUNNEW

— Manchester United (@ManUtd) September 11, 2021