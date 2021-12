Ο νεαρός άσσος της Παρί Σεν Ζερμέν, Κιλιάν Μπαπέ, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για το 2021 στο πλαίσιο των Globe Soccer Awards που δόθηκαν σήμερα (27/12) το απόγευμα στο Ντουμπάι.

Τα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λιονέλ Μέσι και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, είδαν τον Μπαπέ να τους ξεπερνάει φέτος, με τον τελευταίο ωστόσο να παίρνει το βραβείο του καλύτερου σκόρερ της χρονιάς.

Τα διεθνή ποδοσφαιρικά βραβεία για το 2021 αναλυτικά:

Κορυφαίος παίκτης: Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Κορυφαίος προπονητής: Ρομπέρτο Μαντσίνι (Ιταλία/Εθνική Ιταλίας)

Αγαπημένος των φιλάθλων και βραβείο «Ντιέγκο Μπαραντόνα»: Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Πολωνία/Μπάγερν Μονάχου)

Κορυφαία ομάδα: Εθνική Ιταλίας

Κορυφαίος μάνατζερ: Φεντερίκο Παστορέλο (έκανε τη μεταφραφή του Ρομέλου Λουκάκου από την Ίντερ στην Τσέλσι έναντι 135 εκατ. ευρώ)

Κορυφαίος Αθλητικός Διευθυντής: Τσίκι Μπεγκιριστάιν (Ισπανία/Μάντσεστερ Σίτι)

Κορυφαία Ανδρική Ομάδα: Τσέλσι (Αγγλία)

Κορυφαίος αμυντικός: Λεονάρντο Μπονούτσι (Ιταλία/Γιουβέντους)

Κορυφαίος τερματοφύλακας: Τζανλουΐτζι Ντοναρούμα (Ιταλία/Μίλαν-Παρί Σεν Ζερμέν)

Κορυφαία γυναικεία ομάδα: Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Κορυφαία παίκτρια: Αλέξια Πουτέγιας (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Βραβείο καινοτόμου πρωταθλήματος: Serie A (Ιταλία)

Βραβεύτηκε επίσης ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών, όπως και ο Ροναλντίνιο με το βραβείο καριέρας

Οι δηλώσεις του Κιλιάν Μπαπέ:

«Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να είμαι στο Ντουμπάι, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση να βλέπω τεράστιους παίκτες, θρύλους να είναι εδώ. Είναι σπουδαίο κατόρθωμα για μένα, ευχαριστώ την Παρί που πιστεύει σε μένα, στην εθνική Γαλλίας, σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μου, στην οικογένειά μου που είναι πάντα μαζί μου».

🏆 Congratulations to Kylian Mbappé on winning the 2021 Globe Soccer award for ⁣BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR 👏@KMbappe @TikTokMENA @dubaisc #Mbappe #TikTok #globesoccer pic.twitter.com/ZZdzJlXAOc

