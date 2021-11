Ο Τσάβι αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τον πάγκο της Αλ Σαντ και μέσα στην ημέρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της πολυπόθητης επιστροφής του στην Μπαρτσελόνα.

Πριν από λίγο, ο σύλλογος της Αλ Σαντ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα το «διαζύγιό» της με τον Ισπανό προπονητή. Έτσι, ο 41χρονος Ισπανός τεχνικός ετοιμάζει βαλίτσες για να επιστρέψει στην ομάδα που έγραψε ιστορία όντας ενεργός ποδοσφαιριστής.

Οι Καταλανοί πλήρωσαν την ρήτρα ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ και πλέον ο Τσάβι είναι ελεύθερος να επιστρέψει στη Βαρκελώνη.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

