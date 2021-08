Σε σήριαλ εξελίσσεται το μέλλον του Πορτογάλου σούπερ σταρ, ο οποίος μένει στον πάγκο για την αποψινή αναμέτρηση της Γιουβέντους.

Η «βέκια σενιόρα» αγωνίζεται στις 19:30 με την Ουντινέζε στην «Ντάτσια αρένα» για την 1η αγωνιστική της Serie A. Παρόλα αυτά ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν βρίσκεται στην 11αδα του Μαξ Αλέγκρι. Λίγο μετά την ανάρτηση της σύνθεσης στα social media, τα ιταλικά μέσα έπιασαν… δουλειά.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα βρεθεί στον πάγκο για το αποψινό Ουντινέζε-Γιουβέντους. Δεν ξεκινάει ως βασικός στην αναμέτρηση μετά από προσωπική του επιθυμία διότι ελπίζει να βρει λύση στην αγορά τις επόμενες ήμερες. Παρόλα αυτά η Γιουβέντους δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόταση ακόμη» έγραψε στο Twitter ο Φαμπρίτζιο Ρομάνο.

Cristiano Ronaldo will be on the bench for Udinese-Juventus. Official. 🚨🇵🇹 #Ronaldo

He’s NOT starting – it was a precise request from Cristiano because he hopes to find a solution on the market in the next days.

But Juventus have received NO official bids yet for Cristiano. pic.twitter.com/sQ0z3rO1Bk

