Χάος σε επαγγελματικό αγώνα ποδοσφαίρου στο Σαν Χοσέ της βόρειας Καλιφόρνιας!

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από σφαίρα με ανεξέλεγκτη τροχιά, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν το βράδυ Πέμπτης (07/10) στο PayPal Park, έδρα των Earthquakes του Σαν Χοσέ· η αναμέτρηση ενάντια στον μεξικανικό σύλλογο, Κρους Ασούλ, είχε μόλις ολοκληρωθεί όταν άρχισαν τα σοβαρά επεισόδια.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων, ενώ ενημέρωσαν πως δεν υπάρχει φόβος για τη ζωή κανενός τραυματία.

6/ Update:

• 5 arrests were made last night, including at least one for firearms violations.

• One person suffered a grazing bullet wound

• All injuries were reported to be non-life threatening

• Over 40 Officers responded to this event

— San José Police Media Relations (@SJPD_PIO) October 8, 2021