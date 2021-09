Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του μπάσκετ παγκοσμίως.

Ένας προς ένα τα ελληνικά και ξένα κλαμπ, όπως και οι διοργανώτριες αρχές, αποχαιρετούν με ξεχωριστές αναρτήσεις στα social media, τον «σοφό» της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ αποχαιρετά με βαθιά θλίψη και συγκίνηση μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Ντούσαν Ίβκοβιτς. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια ενός εκ των κορυφαίων "δασκάλων" του αθλήματος. pic.twitter.com/fAZIrqYGFM — Panathinaikos BC (@paobcgr) September 16, 2021

🙏🏼 Καλό ταξίδι Θρυλικέ Ντούντα.

Rest in peace Dusan Ivkovic.#OlympiacosBChttps://t.co/bWvl8NjjPC — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) September 16, 2021

Ο δάσκαλος, ο σοφός, ο μεγάλος Ντούσαν Ίβκοβιτς. Μία τεράστια προσωπικότητα του παγκόσμιου μπάσκετ, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Οι αναμνήσεις όμως θα μείνουν για πάντα, όπως και η τεράστια προσφορά του στο άθλημα.

Καλό ταξίδι Ντούντα… pic.twitter.com/Va2U5PdD0Y — PAOK BC (@PAOKbasketball) September 16, 2021

Θα σε θυμόμαστε με αγάπη!

Θα σε θυμόμαστε για όσα προσέφερες!

Καλή αντάμωση δάσκαλε… pic.twitter.com/oTPi2oOYHc — PSAK (@i_psak) September 16, 2021

Rest in Peace, Duda! 🙏 The legendary coach Dusan Ivkovic has passed away at the age of 78. pic.twitter.com/B96FOFQsSa — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2021

🙏🏽 Descanse en paz, Dusan Ivkovic (1943-2021) pic.twitter.com/lYf959IRsY — Liga Endesa (@ACBCOM) September 16, 2021

KK Crvena zvezda ovom prilikom izražava najdublje saučešće porodici Dušana Ivkovića. Neka mu je večna slava i hvala!https://t.co/7fuMGTwnIT — KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) September 16, 2021

One of the most successful coaches – RIP 🙏 https://t.co/9tE3T78E03 — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 16, 2021

Dusan Ivkovic passed away. Rest in peace, LEGEND! 🙏 pic.twitter.com/448zp0DRRh — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 16, 2021

Olimpia Milano mourns the death of the legendary coach, Dušan Ivković. RIP. 🙏🏼#insieme pic.twitter.com/sRkFKXWV0z — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) September 16, 2021