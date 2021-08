Πριν από λίγα λεπτά απογειώθηκε με προορισμό την γαλλική πρωτεύουσα ο Αργεντίνος σούπερ σταρ που ετοιμάζεται να ολοκληρώσει την σπουδαία συμφωνία.

Ο Μέσι, σύμφωνα με δημοσιεύματα, έχει συμφωνήσει σε όλα με την Παρί Σεν Ζερμέν για 3ετες συμβόλαιο με οψιόν στον τελευταίο χρόνο. Η αμοιβή του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του 21ου αιώνα αναμένεται να ξεπεράσει τα 35 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Δείτε το βίντεο από την άφιξη του 34χρονου στο αεροδρόμιο «Ελ Πρατ»:

Lionel Messi and his family have arrived at the airport ⏳

(via @mariagarridos)pic.twitter.com/K16ttVWu8l

