Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Φαν’τ Σχιπ αναφέρθηκε στους λίγους Ελληνες ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιήθηκαν από τους Big-5 στην πρώτη αγωνιστική της Super League.

Οσα έγγραψε στο Twitter:

«Σε συνέχεια των δηλώσεων μου μετά το παιχνίδι με τη Σουηδία. Μετά και το τελευταίο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League οι Big-5 έχουν χρησιμοποιήσει στις ενδεκάδες τους κατά μέσο όρο 1,4 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πρόβλημα ταυτότητας».

Greek football clearly has an identity problem! The “big” 5 teams #Panathinaikos #PAOK #AEK #Olympiacos #ARIS put in there starting line ups of the first round in the Greek #superleague all together only 7!!! Greek players… an average of 1.4 player a team https://t.co/Y6tZq5krCC

— john van’t schip (@johnvantschip7) September 13, 2021