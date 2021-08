Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης των «καναρινιών», υπογράφοντας πενταετή συμβόλαιο και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή, στην ιστορία της αγγλικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται, πως η μεταγραφή του 19χρονου επιθετικού, θα αποφέρει στον ΠΑΟΚ πόσο έντεκα εκατομμυρίων άμεσα + δύο εκατομμυρίων ευρώ υπό μορφή μπόνους, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης κρατάει ποσοστό 17,5% σε περίπτωση μεταπώλησης του.

⚡️ We're delighted to announce the signing of PAOK and Greece international winger Christos Tzolis!

🇬🇷 #WelcomeTzolis 🇬🇷

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 12, 2021