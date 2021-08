16/09: Λίνκολν – ΠΑΟΚ

30/09: ΠΑΟΚ – Σλόβαν Μπρατισλάβας

21/10: Κοπεγχάγη – ΠΑΟΚ

04/11: ΠΑΟΚ – Κοπεγχάγη

25/11: Σλόβαν Μπρατισλάβας – ΠΑΟΚ

09/12: ΠΑΟΚ – Λίνκονλ

Our #UECL Group Stage program is set. Mark the dates:

16.09 Lincoln Red Imps (A)

30.09 Slovan Bratislava (H)

21.10 Copenhagen (A)

04.11 Copenhagen (H)

25.11 Slovan Bratislava (A)

09.12 Lincoln Red Imps (H)#PAOK #Reloaded pic.twitter.com/ToxqLlzc4g

— PAOK FC (@PAOK_FC) August 28, 2021