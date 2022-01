Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού παγκοσμίως, ανάγκασε την Euroleague να μεταθέσει σε άλλη ημερομηνία το τουρνουά «Next Generation», όπου θα έκανε το προπονητικό του ντεμπούτο ο Βασίλης Σπανούλης.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του συγκεκριμένου τουρνουά θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς αυτό θα ξεκινούσε κανονικά στο Μόναχο στις 21 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, τα υπόλοιπα τουρνουά θα διεξαχθούν κανονικά από τις 25 έως τις 27 Φεβρουαρίου στο Βελιγράδι, από τις 25 έως τις 27 Μαρτίου στην Πάτρα και από την 1η μέχρι την 3η Απριλίου στο Βαρέζε.

Euroleague Basketball regrets to inform fans that the first qualifying event of the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament, which had been set to start in Munich later this month, will not be held as scheduled

