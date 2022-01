Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ και από τα χθεσινά ματς ξεχώρισε η άνετη νίκη των Μπρούκλιν Νετς στο Σικάγο, αλλά και η επικράτηση των Σακραμέντο Κινγκς κόντρα στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Εύκολες νίκες πανηγύρισαν χθες οι Σέλτικς κόντρα στους Πέισερς, οι Χιτ απέναντι στους Χοκς, οι Νικς κόντρα στους Μάβερικς, αλλά και οι Καβαλίερς απέναντι στους Τζαζ.

Αν και δύσκολα, οι Ουίζαρντς επικράτησαν των Μάτζικ, όπως δύσκολη νίκη πανηγύρισαν και οι Χόρνετς απέναντι στους Σίξερς. Τέλος, στο ντέρμπι της βραδιάς, οι Ρόκετς επικράτησαν των Σπερς έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Έρικ Γκόρντον.

Τα χθεσινά αποτελέσματα στο ΝΒΑ:

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Ορλάντο Μάτζικ 112-106

Αν και δυσκολεύτηκαν αρκετά, οι Ουίζαρντς κατάφεραν να πανηγυρίσουν μια σημαντική νίκη, αυτή τη φορά κόντρα στους Μάτζικ με 112-106 και έτσι ανέβηκαν στο 22-20, σε αντίθεση με την ομάδα του Ορλάντο που έπεσε στο 7-35, παραμένοντας στην τελευταία θέση της Ανατολής.

Κορυφαίος για τους νικητές χθες ήταν ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους και κατέβασε 10 ριμπάουντ. Από την άλλη μεριά, ξεχώρισε ο Τέρενς Ρος, ο οποίος σκόραρε 17 πόντους.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-16, 52-43, 84-72, 112-106

ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ: Κάλντγουελ-Πόουπ 12 (3), Κούζμα 19 (2), Γκάφορντ 8, Κίσπερτ 11 (3), Ντινγουιντί 17 (1), Νέτο 15 , Χατσιμούρα 3, Χάρελ 16, Αβντίγια 5, Μπέρτανς, Μπράιντ 6 (1)

ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΑΤΖΙΚ: Βάγκνερ 14, Οκέκε 10 (2), Λόπεζ 16, Χάρις 15 (2), Άντονι (2), Βάγκνερ Μ 6, Ρος 17 (3), Σκόφιλντ 8 (2), Χάμπτον 2.

Ιντιάνα Πέισερς – Μπόστον Σέλτικς 100-119

Εύκολο πέρασμα χθες των Σέλτικς από την Ιντιάνα, η ομάδα της Βοστώνης επικράτησε με το εμφατικό 119-100 των Πέισερς. Με αυτή τη νίκη, οι «Κέλτες» ανέβηκαν στο 21-21, εν αντιθέσει με τους Πέισερς που υποχώρησαν στο 15-27.

Για τους νικητές, ξεχώρισε χθες ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος σταμάτησε στους 43 πόντους, ευστοχώντας μάλιστα σε 7 σουτ τριών πόντων. Άξιος συμπαραστάτης του, ο Τζέισον Τέιτουμ, ο οποίος σημείωσε 33 πόντους και πήρε 7 ριμπάουντ.

Για τους Πέισερς ξεχώρισε με την εμφάνισή του ο Μάιλς Τέρνερ, ο οποίος σκόραρε 18 πόντους, ενώ 17 πόντους πρόσθεσε ο Ντομάντας Σαμπόνις.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-35, 49-54, 72-87, 100-119

ΙΝΤΙΑΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ: Χόλιντεϊ 13 (3), Τέρνερ 18, Σαμπόνις 17, ΛεΒέρτ 16 (1), Μπρόγκντον 6, Στίφενσον 6, Κρεγκ, Λαμπ 3 (1), Μπρίσετ 8 (1), Γουάσινγκτον 4 (1), Τζάκσον 3, Σάικς 2, Τέιλορ, Μπιντάτζε 4.

ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ: Τέιτουμ 33 (4), Χόρφορντ 8, Γουίλαμς 5, Μπράουν 43 (7), Σρόντερ 23 (4), Ρίτσαρντσον 5 (1), Γουίλιαμς 3, Πρίτσαρντ 3 (1), Φρίντομ, Τόμας, Νεσμίθ, Λάνγκφορντ 3 (1), Φερνάντο 2.

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Σάρλοτ Χόρνετς 98-109

Οι Χόρνετς ήταν αυτοί που τελικά σταμάτησαν το σερί των Σίξερς μετά και από τη σπουδαία τους επικράτηση με 109-98. Έτσι, η ομάδα του Σάρλοτ πλέον έχει ρεκόρ 23-19, ενώ αυτή της Φιλαδέλφειας έπεσε στο 23-17.

Για τους νικητές ξεχώρισε χθες ο Γκόρντον Χέιγουορντ, ο οποίος σταμάτησε στους 30 πόντους και τις 7 ασίστ. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Τέρι Ροζίερ, ο οποίος πέτυχε 22 πόντους.

Από την άλλη μεριά, για τους Σίξερς ξεχώρισε ο συνήθης ύποπτος, Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους και κατέβασε 6 ριμπάουντ. Με αξιώσεις στο πλευρό του στάθηκε ο Τομπάιας Χάρις, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 35-34, 50-64, 76-87, 98-109

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ: Τάιμπουλ, Χάρις 17 (2), Εμπίντ 31 (1), Κάρι 10 (2), Μάξεϊ 10 (2), Κορκμάζ 14 (2), Γκριν 7 (2), Νιάνγκ 3 (1), Ντραμόντ 2, Τζο, Πάουελ 2, Μπράουν, Μπάσεϊ 2, Ριντ.

ΣΑΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ: Χέιγουαρντ 30 (4), Μπρίτζες 21 (3), Πλάμλι 6, Ροζίερ 22 (2), Μπολ 13, Μάρτιν 11 (1), ΜακΝτάνιελς 4, Γουάσινγκτον 2.

Ατλάντα Χοκς – Μαϊάμι Χιτ 91-115

Άνετη νίκη για τους Χιτ, οι οποίοι κατάφεραν να επικρατήσουν των Χοκς με το επιβλητικό 115-91, ανεβαίνοντας έτσι στο 26-15 και στην τρίτη θέση της Ανατολής αντίστοιχα, σε αντίθεση με τα «Γεράκια» που υποχώρησαν στο 17-23.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τάιλερ Χίροου, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους και μοίρασε 11 ασίστ, ενώ επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Κάλεμπ Μάρτιν, ο οποίος είχε 18 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από την άλλη μεριά, για τους Χοκς ξεχώρισε χθες ο Τζον Κόλλινς, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 11 ριμπάουντ, ενώ από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Τρέι Γιάνγκ και Ντιάντρε Χάντερ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-21, 51-56, 67-86, 91-115

ΑΤΛΑΝΤΑ ΧΟΚΣ: Καμπαρό 4, Κόλινς 16 (3), Οκούνγκου 6, Μπογκντάνοβιτς 15 (3), Γιανγκ 15 (1), Γκαλινάρι 7 (1), Ράιτ 3 (1), Χουέρτερ 7, Χάντερ 15 (3), Ντιένγκ 3, Κούπερ, Μέις.

ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ: Μάρτιν 18 (2), Τάκερ 10 (2), Γιουρτσεβέν 13, Στρους 11 (3), Λάουρι 8 (1), Χίρο 21 (1), Ρόμπινσον 14 (3), Ντέντμοντ 6, Βίνσεντ 14 (4), Γκάι, Σίλβα.

