Οριστικό τέλος μπαίνει στην προσπάθεια της ισπανικής ομάδας να αποκτήσει τον Γάλλο σούπερ σταρ από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα του εξωτερικού, η Ρεάλ Μαδρίτης απέσυρε το ενδιαφέρον της για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 22χρονος επιθετικός βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και οι φήμες για μετακόμισή του στην Μαδρίτη «οργίαζαν» όλο το καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, πραγματοποιώντας ουσιαστικά μια επίδειξη δύναμης απέναντι στον Φλορεντίνο Πέρεθ, η Γαλλική ομάδα κατάφερε να κρατήσει στο ρόστερ της το «golden boy».

Πλέον, ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί θα επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην ανανέωση του Εμπαπέ μιας και από την 1η Ιανουαρίου θα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει, δωρεάν.

Real Madrid are walking away from trying to sign Kylian Mbappe.

