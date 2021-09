Μεγάλη απώλεια για το αγγλικό ποδόσφαιρο, αφού όπως γνωστοποίησε η Τότεναμ, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών, ο σπουδαίος Τζίμι Γκριβς.

Ένας από τους κορυφαίους σκορερ της Αγγλίας και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με τη φανέλα της Τότεναμ «έσβησε» έπειτα από αρκετά και σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Ως μέλος των «σπιρουνιών» είχε 266 τέρματα σε 379 συμμετοχές από το 1961 έως το 1970.

Τα 37 γκολ στο πρωτάθλημα που πέτυχε τη σεζόν 1962-1963 ήταν τα περισσότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ από ποδοσφαιριστή της Τότεναμ μέσα σε μια αγωνιστική περίοδο μέχρι και σήμερα.

Με την εθνική ομάδα της Αγγλίας φυσικά ήταν κομμάτι της γενιάς που θριάμβευσε και αναρριχήθηκε στην κορυφή του κόσμου το 1966, σκοράροντας 44 φορές σε 57 εμφανίσεις.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.

We extend our deepest sympathies to Jimmy’s family and friends at this sad time.

Rest in peace, Jimmy.

