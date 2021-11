Η Τότεναμ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντόνιο Κόντε, με συμβόλαιο έως το 2023!

Μετά την απόλυση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο, τα «σπιρούνια» κινήθηκαν άμεσα για την εύρεση του νέου προπονητή τους και κατέληξαν σε συμφωνία με τον Ιταλό τεχνικό.

Ο Κόντε επιστρέφει στο πρωτάθλημα της Premier League, έπειτα από τη διετή θητεία του στην Τσέλσι. Με τους «μπλε», ο 52χρονος τεχνικός κατέκτησε το πρωτάθλημα και το FA Cup, ενώ το 2019 μετέβη στην Ιταλία για την Ίντερ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα και έφτασε στον τελικό του Europa League.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 2, 2021