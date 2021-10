«Αλλαγή σελίδας» για τον Καταλανικό σύλλογο που ανακοίνωσε πριν λίγα λεπτά την λύση της συνεργασίας του με τον Ολλανδό προπονητή.

Μετά τη νέα ήττα στο ισπανικό πρωτάθλημα – από την Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 – ο Τζουάν Λαπόρτα πήρε την μεγάλη απόφαση. Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε το «διαζύγιο» με τον 62χρονο. Πλέον, οι «μπλαουγκρανα» ξεκινούν την αναζήτηση νέο προπονητή, με τον θρύλο του συλλόγου, Τσάβι, να είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει τα «ηνία».

Ο Κούμαν προσλήφθηκε σε μια περίοδο μεγάλης «κρίσης» για το κλαμπ αναλαμβάνοντας την μεγάλη ευθύνη τον Αύγουστο του 2020, μετά την απόλυση του Κίκε Σετιέν. Ο Ολλανδός, παρότι ανά δισστήματα είδε την ομάδα του να παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν κατάφερε να αποφύγει την μετριότητα. Το τέλος της 13μηνης θητείας του, του αφήνει με μια «πικρή» γεύση και μόλις έναν τίτλο. Το πρωί της Πέμπτης θα μεταβεί στο προπονητικό κέντρο για να αποχαιρετήσει τους παίκτες.

Παρακάτω η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

FC Barcelona has relieved Ronald Koeman of his duties as first team coach

