Παρελθόν από τον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» μετά από σχεδόν τρία χρόνια αποτελεί ο Νορβηγός προπονητής.

Την οριστική λήξη της συνεργασίας της με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο 48χρονος «πλήρωσε» τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα στην Premier League. Δεν κατάφερε σε καμία από τις ευκαιρίες που του δόθηκε να «ανατρέψει» την κατάσταση και εν τέλει είδε την πόρτα της εξόδου. Πλέον η ομάδα του Μάντσεστερ αναζητά τον επόμενο προπονητή της με τους Ζινεντίν Ζιντάν και Μπρένταν Ρότζερς να είναι τα μεγάλα φαβορί.

Παρακάτω η ανακοίνωση:

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοινώνει ότι ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή. Σε ευχαριστούμε για τα πάντα, Όλε»!

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.

Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021