Ο σούπερ-σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννης Αντετοκούνμπο, μπήκε στο υγειονομικό πρωτόκολλο του ΝΒΑ για τον COVID-19 και απουσίασε στα τελευταία πέντε παιχνίδια της ομάδας του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο πρωταθλητής με τα «Ελάφια», αναμένεται να επιστρέψει για την αυριανή αναμέτρηση με τους Μπόστον Σέλτικς που θα διεξαχθεί στο Fiserv Forum (21:30).

Giannis Antetokounmpo has been cleared from health and safety protocols; he's expected to get on the court today and decide tomorrow whether to play on Christmas against the Boston Celtics, sources tell @wojespn and me.

