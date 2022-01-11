O EΣΑΚΕ ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη (11/1) το πρόγραμμα των 12ης και 13ης αγωνιστικής της Basket League, οι οποίες μετατέθηκαν κατά δύο εβδομάδες λόγω της επέλασης της μετάλλαξης «Omicron» του κορονοϊού και τα πολλά κρούσματα σε παίκτες των ομάδων.
Το πρόγραμμα της 12ης και της 13ης αγωνιστικής της Basket League έχει ως εξής:
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 15-1-2022
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV/Web-tv
PAOK SPORTS ARENA 17:00 ΠΑΟΚ– ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΕΑΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 17:00 ΛΑΡΙΣΑ–ΑΡΗΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2
ΣΕΦ 20:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 16-1-2022
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV/Web-tv
ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ 17:00 ΗΡΑΚΛΗΣ–ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΡΤ3
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 20:00 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-AEK ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 17-1-2022
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV/Web-tv
Κ.Γ. ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ 20:00 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ–ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: Λαύριο
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 22-1-2022
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV/Web-tv
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ 17:00 ΑΡΗΣ–ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS
ΔΑΚ ΠΛΑΤΩΝ 17:00 ΙΩΝΙΚΟΣ–ΛΑΡΙΣΑ ERT FLIX ΕΡΤ SPORTS 2
Κ.Γ. ΛΑΥΡΙΟΥ 20:00 ΛΑΥΡΙΟ–ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΡΤ3
ΚΥΡΙΑΚΗ 23-1-2022
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV/Web-tv
ΔΑΚ ΚΑΛΥΘΙΩΝ 17:00 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ–ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΕΤ3
ΟΚΑ ΛΙΟΣΙΩΝ 20:00 AEK–ΠΑΟΚ ΕΡΤ3
ΔΕΥΤΕΡΑ 24-1-2022
ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΑΓΩΝΑΣ TV/Web-tv
ΟΑΚΑ 20:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΡΤ3
ΡΕΠΟ: Προμηθέας Πάτρας