Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι Μιλγουόκι Μπακς διοργάνωσαν την Greek Night, μετά τη νίκη του απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Τα αδέρφια Αντετοκούνμπο φυσικά ήταν εκεί και γιόρτασαν αυτή την ξεχωριστή βραδιά, μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες που βρέθηκαν στο Fiserv Forum, χορεύοντας συρτάκι και κρατώντας δεκάδες ελληνικές σημαίες.

Ο ηγέτης των «ελαφιών», Γιάννης Αντετοκούνμπο, ευχαρίστησε στο τέλος της βραδιάς τους παρευρισκόμενους λέγοντας: «Κάθε φορά που έρχεστε σε Greek Night, κερδίζουμε. Για εσάς παίζουμε, για εσάς βγαίνουμε στο παρκέ, σε κάθε αγώνα εκπροσωπούμε την οικογένειά μας και εσάς που μας στηρίζετε»

Last night Giannis and Thanasis celebrated Greek Night with members of the community. 🇬🇷 pic.twitter.com/xHduntCpY2

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 8, 2021