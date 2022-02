Δεν έφυγε με άδεια χέρια από το Μεξικό ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αφού κατέκτησε τον τίτλο στο διπλό του τουρνουά του Ακαπούλκο μαζί με τον Φελισιάνο Λόπεζ.

Το ντουέτο του Στέφανου Τσιτσιπά αντιμέτωπισε στον τελικό τους Αρεβάλο και Ρόχερ και επικράτησαν με 2-0 σετ (7-5, 6-4). Μάλιστα, πρόκειται για τον πρώτο τίτλο στην καριέρα του 23χρονου στο διπλό.

The moment we've been waiting for 🇲🇽@steftsitsipas @feliciano_lopez #AMT2022 pic.twitter.com/V6jnN6dlUJ

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2022