Η αγωνιστική δράση στο «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και πλούσιο θέαμα. Στα παιχνίδια της βραδιάς ξεχώρισε η εμφατική νίκη των Σανς κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η νίκη των Μάβερικης με την «50αρα» του Ντόνσιτς, αλλά και η ήττα των Ουόριορς απέναντι στους Νικς.

Αναλυτικά τα χθεσινά αποτελέσματα στο ΝΒΑ:

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μέμφις Γκρίζλις 107-132

Εύκολο έργο είχαν χθες τα ξημερώματα οι Μέμφις Γκρίζλις στην έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς, καθώς επικράτησαν με 132-107 και ανέβηκαν στο 39-18 παραμένοντας στην τρίτη θέση της Δύσης, ενώ από την άλλη, οι Πίστονς έπεσαν στο 12-43 και την τελευταία θέση της Ανατολής αντίστοιχα.

Κορυφαίος για τους νικητές χθες ήταν ο ηγέτης της ομάδας, Τζα Μοράντ, ο οποίος σταμάτησε στους 23 πόντους, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Ντέσμοντ Μπέιν, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους και πήρε 6 ριμπάουντ, ενώ ο Στίβεν Άνταμς έφτασε στο double-double μετρώντας 16 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Από την άλλη μεριά, για τους Πίστονς ξεχώρισε χθες ο Τζέραμι Γκραντ, ο οποίος τελείωσε το ματς με 20 πόντους, ενώ στο πλευρό του με αξιώσεις στάθηκε ο Σαντίκ Μπέι, ο οποίος είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-41, 50-65, 80-95, 107-132

ΝΤΙΤΡΟΪΤ ΠΙΣΤΟΝΣ: Γκραντ 20, Μπέι 17 (3), Στιούαρτ 10, Τζόζεφ 4, Ντιαλό 17 (1), Ολίνικ 9, Γκάρζα 7 (1), Τζάκσον 12 (1), Χέιζ 2, ΜακΓκρούντερ 9 (1).

ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ: Τζάκσον 12 (2), Άνταμς 16, Μοράντ 23 (2), Μπέιν 22 (3), Γουίλιμς 8 (2), Κλαρκ 14, Άντερσον 13, Τζόουνς 2, Κόντσαρ (3 (1), Μέλτον 14 (4), Κάλβερ 5 (1).

💥 Double-pump SLAM by Brandon Clarke! The @memgrizz scored 41 PTS in Q1 on NBA League Pass: https://t.co/oz9UCQxdQa pic.twitter.com/vMhRljTV63 — NBA (@NBA) February 11, 2022

Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Μπρούκλιν Νετς 113-112

Oι Ουίζαρντς με εκπληκτική εμφάνιση, ανάγκασαν τους Νετς στην 10η σερί τους ήττα και έτσι, επικρατώντας με 113-112, ανέβηκαν στο 25-29, ενώ από την άλλη η ομάδα του Στιβ Νας υποχώρησε στο 29-26 και χάνει σημαντικό έδαφος για μια θέση στα Playoffs.

Για τους νικητές χθες ξεχώρισε ο Ραούλ Νέτο, ο οποίος σταμάτησε στους 21 πόντους και τις 6 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Κάιλ Κούζμα, ο οποίος έφτασε και στο triple-double με 15 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ίδιους πόντους πρόσθεσε και ο Γκιλ.

Για τους Νετς ξεχώρισε με την εμφάνισή του ο Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 31 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Με αξιώσεις στο πλάι του στάθηκε ο Καμ Τόμας, ο οποίος σημείωσε 27 πόντους, ενώ ο Τζέιμς Τζόνσον πρόσθεσε 13 πόντους.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 55-59, 86-78, 113-112

ΟΥΟΣΙΝΓΚΤΟΝ ΟΥΙΖΑΡΝΤΣ: Κούζμα 15 (1), Κίσπερτ 6 (2), Μπράιαντ 13 (1), Νέτο 21 (1), Κάλντγουελ-Πόουπ 13 (1), Γκιλ 15, Χατσιμούρα 12 (2), Αβντίγια 13 (2), Γουίνστον 5 (1).

ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ: Γκρίφιν 15, Έντουαρντς, Μιλς 7 (1), Ίρβινγκ 31 (3), Τόμας 27 (4), Τζόνσον 13, Μπράουν 2, Ντιουκ, Σαρπ 9, Κάρτερ 8 (2).

The @WashWizards win at home as Kyle Kuzma notched his FIRST career triple-double! #DCAboveAll@kylekuzma: 15 PTS | 13 REB | 10 AST pic.twitter.com/KXKfZwg8jV — NBA (@NBA) February 11, 2022

Νιού Όρλεαν Πέλικανς – Μαϊάμι Χιτ 97-112

Άνετη νίκη πανηγύρισαν οι Μαϊάμι Χιτ κόντρα στους Νιού Όρλεαν Πέλικανς, με το τελικό σκορ της αναμέτρησης να διαμορφώνεται στο 112-97. Με τη νίκη αυτή, οι Χιτ ανέβηκαν στο 36-20 και παραμένουν στην πρώτη θέση της Ανατολής, ενώ οι Πέλικανς έπεσαν στο 22-33.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν χθες ο Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος έφτασε στο double-double με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος είχε 29 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Κάιλ Λάουρι έφτασε στο triple-double μετρώντας 14 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Για τους Πέλικανς ξεχώρισε με την εμφάνισή του ο Χοσέ Αλβαράντο, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, ενώ ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είχε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «Πελεκάνων», Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, τελείωσε το ματς με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-27, 55-56, 73-83-97-112

ΝΙΟΥ ΟΡΛΕΑΝ ΠΕΛΙΚΑΝΣ: Ίνγκραμ 15 (1), Τζόυνς 7, Βαλαντσιούνας 16, Γκράχαμ 16 (4), ΜακΚόλουμ 15(2), Κλαρκ 2, Τεμπλ3 (1), Μάρσαλ 2, Χέιζ 4, Αλβαράντο 17 (3).

ΜΑΪΑΜΙ ΧΙΤ: Τάκερ 3 (1), Μπάτλερ 29, Αντεμπάγιο 29, Λάουρι 14 (4), Ρόμπινσον 10 (2), Ντέντμον 11, Γιουρτσέβεν 3, Βίνσεντ, Στρους 7 (2).

Jimmy Butler and Bam Adebayo each dropped 29 PTS in New Orleans securing the win for the @MiamiHEAT and extending their win-streak to 4! #HEATCulture@Bam1of1: 29 PTS, 10 REB, 3 STL@JimmyButler: 29 PTS, 8 REB, 4 STL pic.twitter.com/QvMeRettep — NBA (@NBA) February 11, 2022

Χιούστον Ρόκετς – Τορόντο Ράπτορς 120-139

Άνετη νίκη και για τους Τορόντο Ράπτορς που επιβλήθηκαν των Χιούστον Ρόκετς με 139-120 και ανέβηκαν στο 31-23, σε αντίθεση με την ομάδα του Τέξας που έπεσε στο 15-40 και στην τελευταία θέση της Δύσης αντίστοιχα.

Για τους νικητές, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ ξεχώρισε με τους 42 πόντους που σημείωσε και τα 5 κλεψίματα που έκανε. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Πασκάλ Σιάκαμ, ο οποίος σημείωσε 30 πόντους, ενώ ο Μπουσέ πρόσθεσε 16 πόντους με τη σειρά του.

Για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Γκάρισον Μάθιους, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους και 8 ασίστ. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Κρίστιαν Γουντ, ο οποίος έφτασε στο double-double με 17 πόντους και 11 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 41-37, 64-73, 92-104, 120-139

ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ: Τέιτ 12, Γουντ 17 (1), Μάθιους 30 (6), Γκριν 18 (3), Μάρτιν 11 (1), Νουάμπα 7, Σενγκούν, Κρίστοφερ 6 (2).

ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΑΠΤΟΡΣ: Σιάκαμ 30 (1), Ατσούα 6, Ανουνόμπι 13 (3), Μπαρνς 9 (1), Τρεντ 42 (6), Μπουσέ 16 (1), Γουατανάμπε 3 (1), Μπερτς 2, Φλιν 8 (2), Μπάντον 10, Μίχαλιουκ.

Gary Trent Jr. & Pascal Siakam combined for 72 PTS as the @Raptors extend their win-streak to 8! #WeTheNorth @pskills43: 30 PTS, 4 AST@gtrentjr: 42 PTS, 4 AST, 5 STL, 6 3PM pic.twitter.com/3b9rLcenv8 — NBA (@NBA) February 11, 2022

Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Κλίπερς 112-105

Με τον Λούκα Ντόνσιτς να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να τελειώνει το ματς με 51 πόντους, οι Ντάλας Μάβερικς κατάφεραν να επικρατήσουν των Λος Άντζελες Κλίπερς με 112–105 και να ανέβουν στο 33-23, εν αντιθέσει με την ομάδα από το Λος Άντζελες που υποχώρησε στο 27-30.

Ο Λούκα Ντόνσιτς έκανε τα «μαγικά» του και ολοκλήρωσε το ντέρμπι με 51 πόντους μετρώντας 10/12 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 10/14 βολές, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Φίνεϊ-Σμιθ, ο οποίος είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη μεριά, για τους Κλίπερς ξεχώρισε χθες ο Μάρκους Μόρις, ο οποίος σημείωσε 21 πόντους, ενώ ο Νόρμαν Πάουελ πρόσθεσε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 36-28, 59-50, 89-81, 112-105

ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ: Φίνεϊ-Σμιθ 12 (2), Μπούλοκ 11 (2), Πάουελ 8, Μπράνσον 11, Ντόντσιτς 51 (7), Κλέμπερ 8 (1), Κρις, Μπερκ 2, Ντιλικίνα 5 (1), Γκριν 4.

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ: Μπατούμ 10 (2), Μόρις 21 (3), Πάουελ 19 (1), Ζούμπατς 8, Τζάκσον 18, Κόβινγκτον 4, Χάρτενσταϊν 2, Μαν 13 (1), Κενάρντ 8 (2), Κόφι 2.

5️⃣1️⃣ POINTS @luka7doncic was UNSTOPPABLE as he set a new career-high in points and powered the @dallasmavs to their 4th-straight-win! #MFFL 🏀 51 PTS (17-26 FGM)

🏀 9 REB

🏀 6 AST

🏀 7 3PM pic.twitter.com/3BjPr2ErmZ — NBA (@NBA) February 11, 2022

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Νιού Γιόρκ Νικς 114-116

Σε ένα συναρπαστικό ματς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς στάθηκαν άτυχοι κόντρα στους Νιού Γιόρκ Νικς και με τον Κλέι Τόμσον να αστοχεί στο τέλος, ηττήθηκαν με 116-114, πέφτοντας έτσι στο 41-15, ενώ από την άλλη μεριά, οι Νεοϋορκέζοι ανέβηκαν στο 25-31.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζούλιους Ραντλ, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 28 πόντους, 16 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Επάξια στο πλευρό του στάθηκε ο Έβαν Φουρνιέ, ο οποίος σκόραρε 22 πόντους, ενώ ο Μπερκς πρόσθεσε 15 πόντους και 5 ασίστ.

Στον αντίποδα, οι Ουόριορς είχαν ως κορυφαίο παίκτη τον Στεφ Κάρι, ο οποίος τελείωσε το ματς με 35 πόντους και 10 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο «μοιραίος», Κλέι Τόμσον, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους, πήρε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ ο Άντριου Ουίγκινς σημείωσε 15 πόντους και κατέβασε 7 ριμπάουντ.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-33, 62-57, 82-88, 114-116

ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΪΤ ΟΥΟΡΙΟΡΣ: Κουμίνγκα 17 (2), Γουίγκινς 15 (2), Λούνι 7, Κάρι 35 (5), Τόμπσον 17 (3), Μπιέλιτσα 2, Τοσκάνο-Άντερσον 2, Λι 8 (2), Πέιτον, Πουλ 11 (1/5 τρίποντα), Μούντι.

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ: Ραντλ 28, Ρόμπινσον 7, Γουόκερ 8 (1), Φουρνιέ 22 (5), Γκράιμς 6 (2), Τόπιν 3 (1), Ρέντις 12 (1), Γκίμπσον 10 (2), Μπερκς 15 (1), Κουίκλι 5 (1).

Julius Randle dropped BUCKETS for the @nyknicks to lift them to victory in The Bay! #NewYorkForever@J30_RANDLE: 28 PTS, 16 REB, 7 AST pic.twitter.com/rkQeAMa0qJ — NBA (@NBA) February 11, 2022

Φοίνιξ Σανς – Μιλγουόκι Μπακς 131-107

Chris Paul dimed out 19 AST as he powered the @Suns to their 4th straight win in a rematch of of the 2021 NBA Finals! #ValleyProud@CP3: 17 PTS | 7 REB | 19 AST | 2 STL pic.twitter.com/mhUwFnJAaI — NBA (@NBA) February 11, 2022



H Bαθμολογία

ΑΝΑΤΟΛΗ



ΔΥΣΗ



Επιμέλεια: Πάνος Γαλάνης