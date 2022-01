ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-22, 53-45, 82-74, 101-109

ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ: Φίνεϊ-Σμιθ 5 (1), Κλέμπερ 9 (1), Πορζίνγκις 18 (2), Μπράνσον 19 (1), Ντόντσιτς 28 (2), Χάρνταγουεϊ 11 (3), Μπούλοκ 3 (1), Πάουελ 6, Ντιλικίνα, Γκριν 2.

ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ: Κράουντερ 13 (3), Μπρίτζες 12, ΜακΓκί 8, Πολ 20 (2), Μπούκερ 28 (1), Τζόνσον 7 (1), Μπιγιόμπο 9, Πέιν 12 (1), Σάμετ.

🏀 28 PTS | 5 REB | 6 AST @DevinBook was hooping as he led the @Suns to their 5th straight victory! #ValleyProud pic.twitter.com/m7cI9r0mYE

— NBA (@NBA) January 21, 2022