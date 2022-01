ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ: Γουίγκινς 10 (2), Ποκουσέβσκι 9 (1), Ρόμπι 12 (1), Γκίντεϊ 17 (3), Ζερόμ 12 (2), Μαλεντόν 8, Έντουαρντς 3 (1), Γουίλιαμς 9, Φέιβορς 6, Μουσκάλα.

ΝΤΑΛΑΣ ΜΑΒΕΡΙΚΣ: Φίνεϊ-Σμιθ 10 (1), Κίμπερ 9 (3), Πάουελ 9 (1), Ντόντσιτς 14 (2), Μπράνσον 12, Μπράουν 3, Μπούλοκ 6 (2), Χάρνταγουέι 15 (2), Μπράουν, Κρις 15 (3), Γκριν 2, Πίνσον.

⛈️ 17 PTS, 13 REB, 14 AST, 4 STL ⛈️@joshgiddey becomes the the youngest player in NBA history to put up a triple-double! #NBA75 pic.twitter.com/cYZewoJ6ZA

— NBA (@NBA) January 3, 2022