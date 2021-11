Ο κύβος ερρίφθη: Ο Γερμανός προπονητής αναμένεται να αναλάβει τον «καυτό» πάγκο του Ολντ Τράφορντ.

Στον αντικαταστάτη του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ φέρεται να κατέληξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με το «The Athletic» ο Ράνγκνικ θα είναι υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας έως το τέλος της σεζόν ενώ υπάρχει και οψιόν για διετή παραμονή του από διοικητικό πόστο.

Η γραφειοκρατία σχετικά με την άδεια εργασίας δεν θα του επιτρέψει να κοουτσάρει το κυριακάτικο ντέρμπι με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, έχει προπονήσει την Στουτγκάρδη, την Σάλκε αλλά και την Λειψία. Μάλιστα, με τους «βασιλικούς μπλε» κατάφερε να φτάσει στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ την σεζόν 2010-2011.

𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘

Manchester United have agreed a deal to appoint Ralf Rangnick as interim manager.

The German is poised to join #MUFC on a six-month contract but won’t be in charge this weekend vs. Chelsea while he waits for his work permit.

📝 @lauriewhitwell @David_Ornstein

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) November 25, 2021